Агентство внутренней безопасности Польши выясняет, могла ли вспышка болезни легионеров в Жешуве быть актом саботажа, учитывая роль города как ключевого узла для натовских поставок на Украину. По данным местных властей, от болезни легких в Жешуве за последние дни погибли уже восемь человек, еще 113 госпитализированы, пишет Bloomberg.

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«Расследование направлено на исключение каких-либо внешних действий, которые могли привести к вспышке», — сообщил представитель служб безопасности Польши Станислав Зарын.

Город Жешув с населением 200 тыс. человек расположен в 100 км от украинской границы. С началом СВО он стал «воротами» для гуманитарной помощи и военных поставок с Запада, принимая как американских солдат, так и системы ПВО. Также он служил транзитным пунктом для многих официальных лиц, направлявшихся в Киев, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Местные власти сейчас проводят тесты в надежде узнать источник вспышки. Есть предположение, что заражение произошло из-за воды в системе водоснабжения.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели. Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сообщал, что все скончавшиеся от заражения легионеллой имели большое количество болезней и их иммунитет был сильно ослаблен.

Легионеллез еще называют «болезнью легионеров» по первому месту обнаружения на американской военной базе «Форт Брэгг». По данным ВОЗ, этот тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы, приводит к смерти в 5–10% случаев.

