В Роспотребнадзоре дали рецепт «ЗОЖ-шаурмы»

Рецепт приготовления полезной для здоровья шаурмы опубликован на сайте проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Об этом говорится в ответе ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который обратил внимание, что из-за отсутствия официальных рекомендаций отдельные производители добавляют в популярный фастфуд вредные продукты.

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«Для информирования населения и формирования у граждан представления о принципах здорового питания Роспотребнадзором в 2019 году был запущен интернет-портал "Здоровое-питание.рф", на котором размещены публикации по теме здорового питания, а также рецепты полезных блюд, в том числе рецепт приготовления "ЗОЖ-шаурмы», — цитирует ТАСС ответ замруководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова.

В рецепте от федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека указано, что в состав «ЗОЖ-шаурмы» входят куриные окорочка, огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, лаваш, соль, приправы и сметана жирностью 10%.

Накануне стало известно, что в Москве шаурмой и курицей гриль отравились 35 человек. Из них 28 были госпитализированы, 16 пострадавшим поставили диагноз сальмонеллез. Ранее во Владимире после покупки шаурмы к медикам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины из них были госпитализированы, в ряде случаев диагностирован сальмонеллез.

