В центре госуслуг прокомментировали слухи о сборе биометрических данных

В последнее время в мессенджерах и соцсетях стала активно распространяться информация, согласно которой отказаться от сбора и хранения биометрических данных в России можно только до 31 августа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы», эта информация не соответствует действительности.

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«Появилась ложная информация об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент в центрах госуслуг Москвы в часы работы офисов "Мои документы"», — сообщил представитель ведомства.

Он уточнил, что подать соответствующее заявление можно во всех центрах госуслуг при предъявлении паспорта, и уже в день приема оно будет перенаправлено оператору Единой биометрической системы.

«Согласно ч. 2 ст. 26 572-ФЗ организации, обладающие биометрией, собранной с согласия гражданина, обязаны разместить данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив гражданина об этом факте в любой доступной форме не позднее чем за 30 суток до момента размещения. При этом в случае получения отказа на уведомление от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат (ч. 15 ст. 4 572-ФЗ)», — уточнили в «Моих документах».

Там также подчеркнули, что для отказа от сбора биометрических данных достаточно будет ответить отказом на запрос из банка или другой организации, которой ранее было позволено передавать свои данные.

