Выгорел 1% страны: Греция более других стран Европы пострадала от лесных пожаров

Территория, выжженная в результате лесных пожаров, в Греции составила 1,09% от общей площади страны, что втрое выше средних показателей за 17 лет. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS, это самые высокие показатели по площади пожаров среди всех европейских стран, пишет Kathimerini.

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«По наиболее выгоревшим территориям на 2023 год на первом месте находится Греция, на втором – Португалия, на третьем – Италия, а затем Кипр и Испания. Однако по числу пожаров площадью более 30 га в этом году на первом месте находится Испания, за ней следуют Италия, Франция, Португалия и Румыния, а Греция даже не входит в пятерку лидеров», — сообщили в EFFIS.

Средний показатель сгоревшей во время природных пожаров территории в Греции в 2006–2022 годах находился на уровне 0,33%. По данным метеорологов, к 23 августа текущего года пожары поразили более 1,2 тыс. кв. км территории страны. При этом половина пораженной площади пришлась на все еще продолжающийся пожар в Александруполисе.

«В среднем на 3% пожаров в Греции приходится примерно 80% общей площади выгоревших территорий. В Греции в этом году пожары вспыхивали в условиях очень высокой или чрезвычайной пожарной опасности и поэтому быстро распространялись», — сообщил представитель EFFIS Хесус Сан-Мигель-Аянц.

Отвечая на вопрос, почему больше всего пожаров зафиксировано в этом году в Испании (343), а по площади выгоревших территорий лидирует Греция, он ответил, что в Испании много пожаров происходит зимой и весной и они, как правило, небольшие, поскольку случаются в условиях умеренной пожарной опасности. В Греции же, по его словам, большинство пожаров возникают летом, когда риск возгорания либо очень высок, либо экстремален.

По словам профессора кафедры лесного хозяйства Университета Аристотеля в Салониках Иоанниса Гитаса, развитию крупномасштабных пожаров в этом году в Греции способствовали засуха, рекордно продолжительная жара, которая длилась 15 дней, и сильные ветры.