Crew Dragon с российским космонавтом на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX причалил к модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На борту корабля — экипаж миссии Crew-7: космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции — космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, астронавтам Франциско Рубио, Стивену Боуэну, Вуди Хобургу, Султану аль-Нейади», — сообщили в российской корпорации.

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). Примерно через полтора часа члены экипажа смогут перейти на борт МКС, где пробудут около шести месяцев.

Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на МКС таким же образом прибыла Анна Кикина, а в марте 2023-го — Андрей Федяев.

