Индия купила российский уран впервые за четыре года

Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды стоимостью $13,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.
Объем урановой руды из России, купленной Индией, составил 118 тонн. Последний раз Индия импортировала 1,77 тыс. тонн российского урана на $101,6 млн за весь 2019 год.
Ранее РИА Новости сообщало, что США в первом полугодии купили у РФ 416 тонн урана, что более чем в два раза выше объема за аналогичный прошлогодний период и является рекордным показателем за последние 18 лет.