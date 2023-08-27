Минобороны сообщило об успешном ударе по аэродрому в Киевской области

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе села Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили два самолета Су-25, а истребители — ликвидировали вертолет Ми-8 ВСУ.

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«На Донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское ДНР. Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30», — сообщил также Конашенков.

На Запорожском направлении, по его словам, были успешно отражены пять атак ВСУ в районе Работина и Успеновки, ликвидировано до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артсистемы М777, германские самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000», польский «Krab», гаубица Д-20 и орудие М119 производства США. На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Краснолиманском направлении противник потерял более 80-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две самоходные артустановки «Гвоздика». На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные отразили 11 атак противника, уничтожив до 120-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артсистему М777. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 15-ти военнослужащих, пять автомобилей, артсистема М777 и гаубица Д-30.

Российские средства ПВО за сутки перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 украинских беспилотников и сбили два самолета Су-25 ВСУ. Кроме того, российские истребители сбили вертолет Ми-8. Также в районе Запорожья уничтожена РЛС обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, а в районе Славгорода Днепропетровской области ликвидирован склад боеприпасов. Всего за сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 144 районах проведения спецоперации.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11527 танков и других боевых бронированных машин, 1145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12463 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

