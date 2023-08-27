Названы 11 факторов риска, достоверно предсказывающих развитие деменции

На данный момент порядка 50 млн человек в мире живут с деменцией, и, по прогнозам, к 2050 году это число утроится. Однако воздействие на ключевые факторы риска, часть из которых связана с образом жизни, потенциально может предотвратить развитие заболевания в 40% случаев. Специалисты Британского биобанка (UK Biobank) выявили 11 ключевых факторов риска, и их шкала признана лучшей, чем три другие широко используемые методики, разработанные в Австралии, Финляндии и Великобритании, пишет BMJ Mental Health.

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В британском долгосрочном исследовании принимали участие две большие группы людей в возрасте от 50 до 73 лет. В окончательный анализ были включены более 220 тыс. человек. Из 28 факторов, связанных с повышенным или сниженным риском развития деменции, ученые в итоге оставили 11.

«Этими 11 факторами стали: возраст; низкий уровень образования; история диабета; история либо текущая депрессия; история инсульта; родительское слабоумие; экономический недостаток (индекс депривации Таунсенда); высокое кровяное давление; высокий уровень холестерина; живет один; мужской пол», — говорится в публикации.

Ген APOE, который участвует в выработке белка, помогающего переносить холестерин и другие виды жиров в кровоток, тоже является известным фактором риска развития деменции. Его носительство было зафиксировано у 157 тыс. участников исследования и добавлено к шкале риска.

«Важно помнить, что факторы риска говорят нам только о наших шансах на развитие деменции, они не представляют собой окончательный результат. Важность каждого фактора риска варьируется, и, учитывая, что некоторые из них можно изменить или вылечить, мы все можем кое-что сделать, чтобы снизить риск развития деменции», — рассказала ведущий соавтор, профессор Сана Сури.

Она пояснила, что хотя пожилой возраст (60 лет и старше) и ген APOE создают наибольший риск, ключевую роль в развитии заболевания также играют поддающиеся изменению факторы, такие как диабет, депрессия и высокое кровяное давление. Риск для человека с таким «набором данных» примерно в три раза выше, чем для человека того же возраста, у которого всего этого нет.

