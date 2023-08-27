Первая в России колесная гаубица «Мальва» запущена в производство

Первая в истории России колесная самоходная гаубица «Мальва», созданная в корпорации «Ростех», успешно завершила госиспытания и ушла в производство. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал разработчик самоходного артиллерийского орудия. Артустановка обладает более высокой точностью и маневренностью, а главное — ее производство в разы дешевле самоходок на гусеничном шасси.

Статья по теме: Минобороны подписало с предприятиями ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей

«В настоящее время успешно завершены государственные испытания и идет изготовление установочной партии машин», — сообщил разработчик.

«Мальва» — практически та же 152-мм дивизионная самоходная гаубица «МСТА» только на колесном шасси — у нее то же орудие, та же система управления, но при этом увеличенная точность за счет упоров, более высокая мобильность и низкая цена. Машина на автомобильном шасси, по словам разработчика, кратно дешевле, чем машина на гусеничном шасси.

Как ранее сообщили в «Ростехе», колесная самоходная гаубица обладает также большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями. «Мальва» может проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо передвигается по бездорожью. Кроме того, артустановка помещается в транспортный Ил-76, что позволяет быстро доставлять ее на большие расстояния.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов», — уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

