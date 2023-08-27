Первая европейская столица полностью запретит электросамокаты

С 1 сентября власти Парижа полностью запрещают электросамокаты. Такое решение было принято по результатам опроса, проведенного столичной мэрией. Еще в апреле 89% опрошенных из 103 тыс. парижан проголосовали за запрет этого мобильного средства передвижения, сообщает RTBF.

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«Париж взял на себя обязательство не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые используют эти устройства в Париже. Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование двухколесных транспортных средств», — говорится в публикации.

Три оператора электросамокатов: Dott, Lime и Tier Mobility начали работать в Париже с 2018 года. В 2022-ом во французской столице было зафиксировано 400 тыс. поездок на этих средствах передвижения. Среди наиболее частых претензий к электросамокатам — то, что их бросают в общественных местах, что они на полной скорости задевают пешеходов на тротуарах и имеют «плохой углеродный след».