«Рынок умер»: украинские фермеры подсчитали цену краха зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки существенно затруднил экспорт трех четвертей украинского зерна. Главными пострадавшими стали украинские фермеры, которые столкнулись с увеличением транспортных издержек, падением цен на зерновые внутри страны и удорожанием удобрений и химикатов, пишет The Wall Street Journal.
«Тогда как мировые цены на зерновые после отмены зерновой сделки резко выросли, на Украине они, напротив, упали, поскольку рынок страны оказался переполнен запасами продовольствия, по сути запертого в ее границах: на данный момент украинские фермеры, доставляющие пшеницу в порты на берегу Дуная, получают до $160 за тонну, а тем временем на другом берегу, в Румынии, их коллеги продают зерно по $215 за тонну. Украинские фермеры уверены, что рынок мертв, и признаются, что им едва удается держаться на плаву», — говорится в публикации.
По данным американского издания, некоторые фермеры уже планируют засеивать меньше озимой пшеницы, другие переходят на более прибыльный подсолнечник — им же, как правило, заменяют и кукурузу, производить которую стало значительно дороже из-за подорожавшего электричества, используемого при сушке.
По данным украинских властей, в этом году Киев планирует экспортировать около 57 млн тонн зерновых и растительных масел, однако через наземные границы с ЕС можно провозить только 15-16 млн тонн продовольствия в год, и, если пропускная способность наземных путей не будет увеличена, весь остальной объем придется отправлять через дунайские порты. Издание приводит прошлогодние данные, когда экспорт зерна по Черному морю обходился Украине в $29 за тонну, через дунайские порты — в $124, а через наземную границу с Польшей — в $140. При этом в прошлом сезоне около половины всех экспортных поставок зерновых — около 29 млн тонн — были осуществлены через Черное море.
«От того, насколько хорошо украинские сельхозпроизводители справятся с ситуацией, будет зависеть состояние всей экономики: до февраля 2022 года на сельское хозяйство приходилось около 40% всего экспорта Украины», — резюмируется в публикации.