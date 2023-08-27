«Рынок умер»: украинские фермеры подсчитали цену краха зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки существенно затруднил экспорт трех четвертей украинского зерна. Главными пострадавшими стали украинские фермеры, которые столкнулись с увеличением транспортных издержек, падением цен на зерновые внутри страны и удорожанием удобрений и химикатов, пишет The Wall Street Journal.

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«Тогда как мировые цены на зерновые после отмены зерновой сделки резко выросли, на Украине они, напротив, упали, поскольку рынок страны оказался переполнен запасами продовольствия, по сути запертого в ее границах: на данный момент украинские фермеры, доставляющие пшеницу в порты на берегу Дуная, получают до $160 за тонну, а тем временем на другом берегу, в Румынии, их коллеги продают зерно по $215 за тонну. Украинские фермеры уверены, что рынок мертв, и признаются, что им едва удается держаться на плаву», — говорится в публикации.

По данным американского издания, некоторые фермеры уже планируют засеивать меньше озимой пшеницы, другие переходят на более прибыльный подсолнечник — им же, как правило, заменяют и кукурузу, производить которую стало значительно дороже из-за подорожавшего электричества, используемого при сушке.

По данным украинских властей, в этом году Киев планирует экспортировать около 57 млн тонн зерновых и растительных масел, однако через наземные границы с ЕС можно провозить только 15-16 млн тонн продовольствия в год, и, если пропускная способность наземных путей не будет увеличена, весь остальной объем придется отправлять через дунайские порты. Издание приводит прошлогодние данные, когда экспорт зерна по Черному морю обходился Украине в $29 за тонну, через дунайские порты — в $124, а через наземную границу с Польшей — в $140. При этом в прошлом сезоне около половины всех экспортных поставок зерновых — около 29 млн тонн — были осуществлены через Черное море.

«От того, насколько хорошо украинские сельхозпроизводители справятся с ситуацией, будет зависеть состояние всей экономики: до февраля 2022 года на сельское хозяйство приходилось около 40% всего экспорта Украины», — резюмируется в публикации.

