СК РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз в рамках расследования авиакатастрофы, случившейся 23 августа в Тверской области. Личности всех десяти погибших установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК РФ.

Там также уточнили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия продолжается.

Ранее Росавиация опубликовала имена всех находившихся на борту разбившегося бизнес-джета Embraer. Среди них три члена экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова, а также семь пассажиров: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матюсеев.