В Казахстане существенно выросло число компаний с российским капиталом

Количество компаний с российским капиталом в Казахстане за год увеличилось на 70%. Всего в этой стране зарегистрированы порядка 18 тыс. предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал РИА Новости торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

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«На 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», — сообщил Логинов.

Он рассказал, что в Казахстане высок уровень цифровизации сектора госуслуг и открытие бизнеса для россиян не составляет труда — для получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам требуется пять-семь рабочих дней.

По данным Логинова, вклад российских предприятий в экономику Казахстана «еще не столь очевиден», так как крупные инвестпроекты имеют срок реализации в несколько лет, а не месяцев.