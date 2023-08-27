В Москве создали уникальный металлорежущий инструмент

Специалисты компании «Микробор» (резидент особой экономической зоны «Технополис Москва») разработали уникальную керамическую пластину, которая режет металл в десять раз быстрее иностранных аналогов из твердых сплавов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” разработал уникальную керамическую пластину. Этот металлорежущий инструмент обрабатывает материалы в 10 раз быстрее, чем иностранные аналоги из твердых сплавов, что позволяет снижать себестоимость продукции», — написал Собянин.

По его словам, такие пластины могут применять предприятия двигателестроения, энергетического машиностроения, ракетно-космической, транспортной, судовой отраслей, а также в медицине.

Мэр Москвы также рассказал, что другой резидент «Технополиса Москва» — «ВНИИИнструмент» — создал токарный станок особо высокой точности. Он необходим для обработки металлов и изготовления режущего инструмента и является первым отечественным агрегатом такого класса, подчеркнул Собянин.

