В Томске придумали, как сделать работу мазутных котельных более эффективной

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новую технологию, позволяющую повысить экологичность и эффективность сжигания мазутного топлива, на котором в России работают более 2 тыс. котельных и семь ТЭЦ. Для этого потребуется модернизация старого оборудования, но она легко реализуема, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале Energy.

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Томские физики предложили использовать в котельных и на ТЭЦ не мазут в чистом виде, а водомазутную смесь, и располагать горелки, распыляющие топливо, под углом менее 10 градусов друг к другу. Тогда, по данным разработчиков, вредные выбросы в атмосферу сократятся на 9-14%, а производство тепловой и электроэнергии станет дешевле на 10%.

«Существующее оборудование легко модернизируется под новую технологию. Данная работа — это первый шаг для обоснования того, что есть смысл двигаться в этом направлении», — рассказал руководитель проекта, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ, кандидат технических наук Никита Шлегель.

По мнению исследователей, использование водомазутной эмульсии вместо чистого мазута повышает процент выгорания топлива и снижает уровень вредных выбросов. Так, при содержании в смеси 10% воды капли топлива подвергаются микровзрывам — вода нагревается быстрее мазута и вскипает, дробя каплю на меньшие по размеру части.

