В Евросоюзе заявили о беспрецедентном падении товарооборота с РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о беспрецедентном сокращении товарооборота между Европой и Россией. По итогам 2022 года импорт ЕС из РФ сократился на 58%, а европейский экспорт в Россию упал на 52%, написал дипломат в своем блоге на сайте внешнеполитической службы.

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«По сравнению с 2021 годом 58% общего объема импорта ЕС из России было сокращено в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%, при этом наиболее заметное падение коснулось черной металлургии, драгоценных металлов и древесины. Этот процесс ускоряется: за первый квартал 2023 года падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%, а для энергетических товаров этот показатель еще больше — минус 80%», — сообщил Боррель.

По его данным, европейский экспорт в РФ в 2022 году стал на 52% ниже среднегодовых значений прошлых лет. Поставки из ЕС в Россию товаров двойного назначения сократились на 78%.