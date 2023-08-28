Бензин и дизтопливо не видят краев

Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновил рекордные уровни. В ходе сегодняшней торговой сессии марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,5%. Как пишут РИА Новости, котировки достигли отметки 72 821 рубля за тонну. Это примерно эквивалентно 53,15 рубля за литр.

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Между тем стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 0,31%, достигнув 63 284 рублей за тонну (примерно 46,19 рубля за литр). Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,38%, составив 66 784 рублей за тонну (что эквивалентно порядка 51,37 рубля за литр).

В течение августа, подсчитал «Финам», цена дизтоплива 12 раз била исторические рекорды, достигая рекордной отметки в 67 848 рублей за тонну.

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Цены по «удачному» совпадению достигли максимума на пике турсезона

Основными причинами «рекордов» Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, называет плановые ремонты НПЗ, ослабление рубля и снижение выплат по демпферу с 1 сентября. Производителям топлива в текущих условиях, на фоне роста мировых цен, выгодно экспортировать свою продукцию. А за счет ослабления курса национальной валюты выручка становится еще выше.

«Без вмешательства правительства ситуацию вряд ли получится изменить: АИ 95 может уже в начале сентября уйти выше 73 тысяч за тонну», – прогнозирует аналитик.



«Причина проблемы, как нас уверяют, комплексная, – пояснил «Эксперту первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Это и сложности с логистикой: дефицит свободных цистерн, связанный с замедлившимся оборотом по железнодорожной сети. Грузы в отдаленные регионы идут дольше, так как на летний сезон отдается приоритет пассажирским поездам. Это и тот факт, что традиционно летом НПЗ закрываются на ремонт и профилактику, что снижает объём предложения топлива на рынке».

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Но, отмечает Владимир Кошелев, оба эти процесса абсолютно предсказуемы, повторяются из года в год, и поэтому при нормальном, хозяйском подходе все к ним должны быть готовы заранее, формировать демпфер. «Однако биржевые цены на топливо все равно растут с весны, и по “удачному” совпадению достигли максимальных значений именно на пике туристического сезона. Совпадение это или нет — должен разобраться ФАС. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направит соответствующий запрос в антимонопольное ведомство», — указал он.

Увеличили продажу, пошли за пошлинами

Так или иначе, в Минэнерого не видят повода для беспокойства. По крайней мере в начале августа РИА Новости передали со ссылкой на заявление ведомства, что спрос на дизельное топливо на внутреннем рынке РФ полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление. «Внутренний рынок стабильно обеспечен дизельным топливом, его производство превышает внутреннее потребление, а запасы составляют около 3,1 миллиона тонн, что превышает уровень прошлого года. Поэтому спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением», — прокомментировали в пресс-службе Минэнерго письмо объединения грузовых автоперевозчиков, крайне обеспокоенных ростом цен.

Впрочем, правительством меры все-таки принимаются. Подписано постановление об увеличении с 1 сентября минимального норматива биржевых продаж бензина с нынешних 12% до 13% объема впуска, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. В пятницу был также опубликован сопутствующий совместный приказ Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго.

Так что «цены могут стабилизироваться — полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. — Это связано с возможным действием регулятора: рассматривается вопрос о лицензировании экспорта, могут еще раз повысить обязательный процент по продаже топлива на бирже, ввести заградительные пошлины на экспорт бензина. Плюс — если стабилизируется курс рубля, то это также будет играть роль», — предполагает она.