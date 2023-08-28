Доля смертей от коронавируса в России сократилась более чем на 40%

В РФ коронавирусная инфекция в 2022 году стала причиной 7,2% всех смертей — это на 42% меньше, чем годом ранее.

Статья по теме: В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте коронавируса

Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, такого результата удалось добиться благодаря деятельности профессионального сообщества, а также работе промышленности и страны в целом по эффективному реагированию на угрозы, связанные с COVID-19.

«Кроме того, у нас снизилась на 58% доля умерших от пневмонии по сравнению с 2021 годом», — сказал Плутницкий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения коронавирусом в период с 17 июля по 13 августа 2023 года увеличилось на 63% по сравнению с предшествующим аналогичным периодом. Число смертей между тем сократилось на 56%, отметили в ВОЗ.