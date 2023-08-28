Газ: рабочий класс кладет руку на вентиль

В понедельник, 28 августа 2023 года утром в Азии цены на газ немного снизились после роста последних дней, обеспеченного ожиданием проблем с СПГ из Австралии. Тем не менее, пишет Reuters, напряжение среди инвесторов сохраняется. Спрос на топливо начинает расти в преддверие зимнего сезона, а конкуренция за поставки усиливается.

Статья по теме: Развитие нефтегазового сектора в Северном море под вопросом из-за проблем с финансированием

Повод для относительного спокойствия в отношении развития ситуации в Австралии действительно есть, хотя компания Woodside Energy и достигла соглашения с профсоюзами на своих заводах по производству СПГ на Северо-Западном шельфе в Западной Австралии. Тем самым стороны предотвратили забастовку, которая должна была начаться в сентябре.

Тем не менее, рабочие, принадлежащие к тем же профсоюзам, проголосовали за санкционирование забастовок на других двух заводах по производству СПГ в Западной Австралии, тех, которыми управляет компания Chevron. Вероятно впрочем, что пройдет еще несколько недель, прежде чем персонал там начнет бастовать. И хотя, если Chevron и профсоюзы не смогут преодолеть разногласия, действия профсоюзов вряд ли окажут немедленное влияние на поставки, рано или поздно отгрузка газа будет остановлена.

Статья по теме: Австралия подставляет ценам на газ длинное плечо

И вполне вероятно, что это произойдет примерно в октябре-ноябре. Как раз тогда, когда спрос в Азии на топливо усилится.

Так или иначе, но стоимость газа в ЕС остается высокой. Только в пятницу, 25 августа, цены на него в Европе выросли на 9,4%, до 390 долларов за тысячу кубометров. В то же время, сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357 долларов за тысячу кубометров (+0,1%).

В США ситуация остается более спокойной. Фьючерсы на природный газ в пятницу практически не изменились и составили 2,5 доллара за баррель. Тому, что они не пошли вниз, способствовало меньшее, чем ожидалось, увеличение запасов на прошлой неделе, когда генераторы сжигали много газа, чтобы кондиционеры продолжали гудеть во время сильной жары.

Последние данные EIA показали, что коммунальные предприятия США добавили в хранилища 18 млрд кубических футов природного газа, что меньше, чем рыночные ожидания. Предполагалось наращивание запасов на 33 млрд кубических футов.

А кроме того, добыча и снизилась до 101,6 млрд кубических футов в сутки в августе. Это по сравнению с 101,8 млрд куб. футов в сутки в июле и месячным рекордом в 102,2 млрд в мае.

Вдобавок к этому, в августе снизились поставки газа на американские заводы по экспорту СПГ. В основном – из-за сокращения объемов производства на Сэбин-Пасс компании Cheniere Energy в Луизиане и Корпус-Кристи в Техасе.

А сейчас метеорологи прогнозируют, что более жаркая, чем обычно, погода сохранится до начала сентября. Но ценам все же это не помогает. За неделю цены на природный газ в США снизились более чем на 2%, и это после снижения на 7,9% неделей ранее.

Из жары в холод

На прошлой неделе прошло резкое снижение цен в свете того, что компании Woodside Energy удалось уговорить своих рабочих не выходить на забастовку, подтверждает начальник отдела информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В связи с этим у участников рынка могли возникнуть предположения, что и сотрудники другой компании Chevron также пойдут навстречу.

Эти компании являются важными поставщиками СПГ на мировой рынок, так что снижение риска забастовок и перебоев с поставками опустили цену до 350 долл. за тыс. куб. м. на хабе TTF. Однако ситуация с Chevron все-таки не развивается по пути компромисса. И это, уверен аналитик, вновь выливается в рост котировок до 400 долл.

Заводы Gorgon и Wheatstone в Западной Австралии, а также проекты Woodside Energy в том же районе, обеспечивают десятую часть мировых поставок. Любая забастовка на заводе Chevron может привести к нарушению производства в Австралии.

«Если будут забастовки, то это поддержит цены на газ в Европе, хотя они при прочих равных, наоборот, должны были бы активно снижаться. Ведь ПХГ (хранилища) в Европе заполнены более чем на 90%, на два месяца раньше срока, и в первых числах сентября, вероятно, достигнут 95%. Это должно было бы привести к сильному падению цен, но вмешивается австралийский фактор. Риск перебоев поставок высокий», – полагает Василий Карпунин.

На прошлой неделе цены на газ были подвержены высокой волатильности, указывает, в свою очередь, Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research. Сегодня, отмечает он, рабочие на заводе Chevron в Австралии должны принять решение о забастовке, и напряженная ситуация продолжает сохраняться. В случае отсутствия компромисса газовые цены на этой неделе вновь могут пойти вверх, стараясь пробить сопротивление на уровне в районе 516 за тысячу кубометров.

Кроме того, отмечает аналитик, с субботы до 7 сентября на сезонное техническое обслуживание встало месторождение Troll, что так же окажет временное давление на предложение СПГ. Несмотря на заполненность газовых хранилищ в ЕС, остается неясным, какой будет осень и зима этого сезона.

«Учитывая множество погодных аномалий, ожидать можно и морозную зиму. Сейчас же рекордная жара вынуждает тратить больше газа для производства электроэнергии. И если Китай сможет воскресить рост своей экономики, то спрос на СПГ резко увеличится. В условиях высокого спроса и увеличенного потребления, цены на газ могут легко пробить свое сопротивление и уйти к следующему на уровне в районе 615 долл. за тысячу кубометров», – заключает Николай Вавилов.