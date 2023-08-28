Инвесторы решили, что хватит кормить Америку

Инвесторы считают, что риск, который они сейчас берут на себя, покупая 10-летние облигации правительства США, требует более высокой так называемой «временной премии». Она, пишет Barron’s, сейчас, по их мнению, не компенсирует риски. Они готовы покупать не краткосрочный долг США, а долгосрочный, если Федеральная резервная система (ФРС), американский центробанк, повысит временную премию несмотря на то, что премия сейчас максимальная за 9 месяцев.

Временная премия по казначейским облигациям растет весь август. Во вторник, 22 августа, они поднялись до максимального с ноября прошлого года уровня -0,1975%. Суммарное изменение за день составило 0,1463%. Это, по данным Dow Jones Market Data, почти в 4 раза больше максимума среднего дневного изменения более чем за три последних десятилетия.

Инвесторы всегда требуют дополнительную компенсацию за покупку долгосрочного долга, но в 2023 году это происходит впервые. Временная премия является главным фактором, определяющим выплаты по 10-летним гособлигациям. Дополнительная процентная ставка за риски, таящиеся в 10-летних облигациях, отражают возможность того, что неожиданные перемены в экономике или в монетарной политике изменят стоимость ценной бумаги. Долгосрочный долг более чувствителен к изменениям подобного рода по сравнению с краткосрочным.

Приблизительно два последних года временная премия всегда заканчивала день на отметке ниже 0. Это значит, что инвесторы не просили премию. Сейчас она остается в красной зоне, в четверг, 24 августа, последний день, по которому имеются данные, она составила -0,51%. Недавний рост свидетельствует о переменах в отношении инвесторов к кредитованию американского правительства. Не исключено, что именно он является главной причиной роста процентной ставки по долгосрочному долгу. Ставка по 10-летним гособлигациям США достигла в понедельник, 21 августа, 4,339%, максимума с конца 2007 года.

Плата за риск может расти еще и потому, что инфляция оказалась выше, чем рассчитывали инвесторы. Она также может отражать неуверенность в отношении цен облигаций в свете их недавней крупной распродажи.

Основания для продажи американского госдолга и покупки собственного госдолга японскими инвесторами, его крупнейшими держателями, в последние недели выросли после недавних перемен в монетарной политике в Японии.

Обычно временная премия растет и во время рецессий. К примеру, после 2000 года, крупнейшее увеличение премии по 10-летним облигациям, было зафиксировано в марте 2020 года.

Скорее всего, неопределенности добавило и понижение 1 августа рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга США с ААА до АА+. Казначейские облигации США считаются самыми безопасными бумагами на планете, но снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов, уверен старший экономист Apollo Global Management Торстен Слок, все равно не остается незамеченным инвесторами.