Взять под контроль глобальную инфляцию будет сложно

На встрече глав центральных банков, прошедшей 25-26 августа в Джексон Хоуле, штат Вайоминг, главные банкиры назвали причины, по которым давление глобальной инфляции будет с годами расти. Среди них торговые барьеры, стареющее население, широкий переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии

Глобальная экономика, пишет АР, десятилетиями двигалась в направлении усиления интеграции. Товаропотоки между США их торговыми партнерами двигались с каждым годом все свободнее и легче. Дешевое производство за границей позволило американцам наслаждаться недорогими товарами и сохранять инфляцию на низком уровне. Правда, платой за эти блага были рабочие места в производственном секторе США.

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Рубежом стала коноравирусная пандемия, после которой описанные выше процессы начали разворачиваться в противоположном направлении. Транснациональные компании начали менять цепочки поставок в обход Китая. Сейчас главная тенденция – производить как можно больше определенных изделий, например, полупроводников на территории США. Причем, для производства чипов Белый дом выделяет многомиллиардные субсидии.

Одновременно растут инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии, которые могут не только увеличить госдолг, но и резко повысить спрос на сырье. Все это, как известно, способствует усилению инфляции.

Большая часть населения планеты стареет. Известно также, что пожилые люди по разным причинам работают гораздо реже, чем молодежь.

«Новые условия создают сцену для более сильных скачков цен, чем мы видели перед пандемией,- заявила в своем выступлении в Джексон Хоуле президент ЕЦБ Кристин Лагард.- Необходимость в росте инвестиций и усилении ограничений предложения усилит давление цен на рынках, например, сырья и, в первую очередь, металлов и минералов, без которых невозможен «зеленый» переход (переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии)».

Все эти проблемы резко затруднят работу ФРС, ЕЦБ и главным банкам других стран, одной из основных задач которых является сдерживание роста цен. Сейчас, например, подавляющее большинство центробанков продолжает сражаться с высокой инфляцией, начавшейся в первых числах 2021 года. Особыми достижениями центральные банкиры похвастаться не могут.

Очевидно, что стоимость производства, а, следовательно, и себестоимость товаров будет расти.

В субботу главной темой обсуждений в Джексон Хоуле были перемены в глобальной торговле. Согласно исследованию гарвардского экономиста Лауры Альфаро, после десятилетий роста доля Китая в американском импорте в 2017-2022 годах уменьшилась на 5%. Она считает, что это результат повышения Белым домом тарифов и пошлин на китайские товары и поисков американскими компаниями новых поставщиков после пандемии, когда Поднебесная надолго «садилась» в длительные карантины. Новыми торговыми партнерами Вашингтона стали Вьетнам, Мексика и Тайвань, отношения с которыми у США значительно лучше, чем с КНР. Этот процесс получил название «френдшоринг».

Несмотря на все изменения, американский испорт в прошлом году установил новый рекорд.

«Это еще не деглобализация, - объясняет Альфаро.- Над нами нависло «Великое перенаправление»».

Лаура Альфаро разглядела и некоторые признаки решоринга, т.е. возвращения отдельных производств в США. Сейчас Америка импортирует больше деталей и незаконченных товаров, чем до пандемии. Это значит, что окончательная сборка будет проходить на территории США. Что же касается сокращения рабочих мест в американском производственном секторе, то оно, считает она, уже, похоже, достигло дна.

Тем не менее, Альфаро предупреждает, что все эти изменения имеют и обратную сторону. За последние пять лет цены на товары из Вьетнама выросли на 5%, а из Мексики – на 3%. К тому же Китай наращивает инвестиции во вьетнамские и мексиканские заводы и фабрики. К тому же, другие страны, которые экспортируют товары в США, в свою очередь импортируют детали и запасные части из Китая. Это значит, что США необязательно должны сокращать экономические связи с Пекином.

Однако глобальные тенденции могут работать и в противоположном направлении и замедлять инфляцию. Одним из таких факторов является замедление роста китайской экономики. Поскольку экономика КНР слабеет, Пекин покупает меньше нефти и сырья.

Руководитель главного японского банка Кадзуо Уэда подчеркнул, что хотя замедление развития Китая и разочаровывает, с другой стороны, оно скорее проистекает из кризиса в строительной отрасли, а не из перемен в глобальной торговле. Уэда, между прочим, раскритиковал то, что США делали два последних года – развивали внутреннее производство при помощи правительственных субсидий.

Покритиковала субсидии и торговые барьеры и гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, защищавшая, кстати, глобализацию. Глобальная торговля, по ее словам, часто сдерживает инфляцию и помогает существенно снизить бедность.