Из ФНБ выделят более 650 млрд руб. на развитие авиапрома

Правительство рассматривает возможность выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

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Сообщается, что большую часть этой суммы — около 410 млрд — могут направить на долгосрочную программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд "Россия"», рассчитанную на период до 2030 года; остальные 240 млрд руб. пойдут на расширение производства гражданских самолетов, двигателей и агрегатов для всей отрасли.

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Уточняется, что поддержка расширения выпуска Ту-214 в размере 42 млрд руб., ранее анонсированная премьером Михаилом Мишустиным, рассматривается отдельно.

Софинансирование из ФНБ поставок гражданских лайнеров включено в утвержденную в 2021 году госпрограмму, отмечает агентство. Предполагается, что покупать технику для дальнейшей передачи перевозчикам по льготным ставкам будут лизинговые компании; для этого Минфин планирует приобретать размещаемые под проект облигации лизингодателей, которые будут погашать их по ставке 1,5% годовых. Источником погашения займов станут лизинговые платежи от перевозчиков.

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В начале 2023 года кабмин утвердил паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на 270 млрд руб, из которых 175 млрд пойдут на передачу в 2023-2025 годах 63 самолетов — 34 SSJ-NEW, 18 МС-21 и 11 Ту-214 — «Аэрофлоту». Воздушные суда будет предоставляться в 18-летний лизинг входящим в госкорпорацию «Ростех» предприятием «Авиакапитал-сервис». Примерно 44,5 млрд руб. выделены на поставку в 2023-2025 годах 86 отечественных вертолетов 17 региональным перевозчикам, около 50 млрд руб. пойдут на передачу в 2024-2026 годах 18 самолетов и 21 вертолета дальневосточной «Авроре».

В июне Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани объявил о планах выделить из ФНБ почти 42 млрд руб. на проект по увеличению выпуска Ту-214, на который в общей сложности потребуется 83 млрд руб. Уточнялось, что оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы «Ростеха», которые, по словам премьер-министра, можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых. Предполагается, что решение позволит выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 ежегодно к 2027 году, нарастив производство до половины этого объема уже в 2025-м.