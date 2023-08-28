Снижение гербового сбора привело к всплеску на китайских фондовых рынках

С 28 августа гербовый сбор на торговлю ценными бумагами в Китае снижен на 50%, сообщает Bloomberg. Кроме этого, биржевой регулятор ограничил объемы продаж акций при определенных условиях. Рынки отреагировали на стимулирующие меры властей ростом - CSI 300 Index взлетел утром в понедельник на 5,5%. Правда, к середине дня он опустился более чем на от максимумов дня 3,5%.
Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) снизила, кстати, первый раз за 15 лет, ставку гербового сбора с 0,1% до 0,05%. Регулятор также ограничил продажи акций крупными акционерами компаний, стоимость акций которых упала ниже определенного уровня (в частности, ниже цены IPO). Эти ограничения позволят снять с продажи акций приблизительно на четверть триллиона юаней. По расчетам аналитиков Huatai Securities, принятые меры могут привлечь на рынки до 750 млрд юаней (103 млрд долларов) в год.
В мае 2007 г. Пекин поднял ставку гербового сбора на торговлю ценными бумагами до 0,3% для того, чтобы затормозить мощное ралли. Тогда ежедневно на рынок приходило свыше 300 тыс. новых инвесторов. В апреле 2008 года власти снизили гербовый сбор до 0,1%. Индекс Shanghai Composite ответил на следующий день ростом на 9,3%.
Нынешнее снижение ставки гербового сбора связано с проблемами в экономике Поднебесной. Очевидно, в Министерстве финансов КНР больше не могли не обращать внимание на затянувшийся спад на рынке ценных бумаг. К тому же, другие меры желаемых результатов не дали. В первой половине августа власти уговаривали пенсионные фонды, крупные банки и прочие финансовые организации для поддержки рынков ценных бумаг увеличить свои портфели акций.
Ставки по 10-летним облигациям правительства КНР поднялись сегодня на 5 базисных пунктов, что является месячным максимумом, на ожиданиях, что инвесторы начнут продавать бонды и переходить в акции. Офшорный юань тем временем прибавил было 0,3%, но затем быстро растерял почти весь рост.
Китайский центробанк установил дневную исходную ставку на двухнедельном максимуме и влил в финансовую систему максимальный с февраля этого года объем наличности.
«Мы ожидаем, что ралли на этой неделе будет менее сильным, чем ралли 15-тилетней давности, когда, как и сейчас, был снижен гербовый сбор»,- говорит аналитик Неро Ванг Evercore ISI.
В целом, меры правительства удовлетворили китайских, но не иностранных инвесторов. Последние, очевидно, посчитали их недостаточными в отсутствие реальных шагов по оздоровлению реальной экономики и продолжили продавать акции китайских компаний. За полдня торгов 28 августа глобальные фонды продали акций материковых компаний на 1 млрд долларов
Неро Ванг соглашается с иностранными инвесторами. По его мнению, разворот на 180 градусов на рынке ценных бумаг произойдет лишь в том случае, если Пекин пойдет на действительно сильнодействующие меры. Например, примет программу поддержки экономики, как в 2008 году, когда в экономику влили 4 трлн юаней.