Снижение гербового сбора привело к всплеску на китайских фондовых рынках

С 28 августа гербовый сбор на торговлю ценными бумагами в Китае снижен на 50%, сообщает Bloomberg. Кроме этого, биржевой регулятор ограничил объемы продаж акций при определенных условиях. Рынки отреагировали на стимулирующие меры властей ростом - CSI 300 Index взлетел утром в понедельник на 5,5%. Правда, к середине дня он опустился более чем на от максимумов дня 3,5%.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) снизила, кстати, первый раз за 15 лет, ставку гербового сбора с 0,1% до 0,05%. Регулятор также ограничил продажи акций крупными акционерами компаний, стоимость акций которых упала ниже определенного уровня (в частности, ниже цены IPO). Эти ограничения позволят снять с продажи акций приблизительно на четверть триллиона юаней. По расчетам аналитиков Huatai Securities, принятые меры могут привлечь на рынки до 750 млрд юаней (103 млрд долларов) в год.