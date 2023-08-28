Мастер–планам задали стандарт качества

В ходе Московского урбанистического форума ВЭБ.РФ представил Национальный стандарт мастер–планов. Разбираемся, что собой представляет этот документ, кому и для чего он может быть полезен и, главное, как с его помощью города, бизнес и горожане смогут спланировать своё будущее.

В полном объёме

С 2010 года в России разработано более 150 мастер–планов. Первопроходцем была Пермь. Затем они появились у других городов и даже у некоторых сёл, например, в Якутии и Дагестане. При этом ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в иных законодательных и нормативных правовых актах новый документ до сих пор не закреплён. Основания для его разработки, структура и содержание, а также процессы подготовки и реализации определены сегодня только в «Методических рекомендациях по разработке (корректировке) планов развития (мастер–планов) городов». Это довольно компактный документ — 18 страниц текста. В своё время рекомендации были разосланы по 11 субъектам Дальневосточного федерального округа (ДФО), руководству которых по итогам ВЭФ–2021 Президент РФ поручил сформировать мастер–планы.

Мастер–планы Владивостока, Хабаровска, Петропавловска–Камчатского, Южно–Сахалинска, Читы и Благовещенска в рамках программы развития дальневосточных городов реализуются при поддержке ВЭБ.РФ. Входящая в группу ВЭБа компания «ПроГород» разрабатывает сразу 12 туристических мастер-планов, в том числе для таких макротерриторий, как «Москва — Санкт-Петербург», «Байкал» и «Большой Кавказ», охватывающей все регионы Северо–Кавказского федерального округа (СКФО).

Разработку Национального стандарта мастер–планов, на основе которого составлены «Методические рекомендации», группа ВЭБ.РФ вела совместно с КБ Стрелка. Документ состоит из трёх книг: «Структура и содержание мастер–плана города», «Механизмы разработки и внедрения мастер–плана» и «Видение российского города будущего».

Стандарт призван оптимизировать процессы разработки и внедрения мастер–планов, а также повысить качество и комплексность таких документов. Они должны заложить основу для поступательного пространственного и социально–экономического развития городов, а значит, повышения качества жизни людей.

Правила или рекомендации?

Стандарт определяет мастер–план как «комплексный документ стратегического планирования, устанавливающий приоритеты, цели и ожидаемые результаты управления социально–экономическим и пространственным развитием городов, групп городов и агломераций». Документ, в том числе, определяет необходимые для достижения установленных целей и ожидаемых результатов конкретные действия, а также сроки их выполнения и ресурсное обеспечение.

Здесь нужно отметить три важных момента. Во–первых, мастер–план — принципиально внесистемный документ. Формально он пока не закреплён в законодательстве. По мнению главного архитектора Института Генплана Москвы Григория Мустафина, мастер–план как раз и появился в ответ на запрос рынка: «Не все потребности заказчиков, решающих вопросы развития городов, могли быть удовлетворены средствами нормативных документов. Например, разработка генерального плана в среднем занимает два года вместе со всеми согласованиями, а случается, что спустя пару месяцев в него уже нужно вносить изменения. Мастер–план оказался более гибким. При этом он всегда выступает аналогом системных документов (того же генплана), стратегии социально–экономического развития и проектов координации развития агломерации».

Второй момент. Главное в мастер–плане главное — миссия и образ будущего города, которые определяются с учётом его индивидуальных особенностей. Возникает опять же вопрос, можно ли к этим особенностям подойти с каким–то одним лекалом?

И третий момент. Проекты и мероприятия, направленные на достижение образа будущего, в мастер–плане должны разрабатываться при широком вовлечении бизнеса, экспертов, городских активистов и простых горожан. Процедуры вовлечения хорошо известны и без стандарта. Но в остальном в основе всего — опять–таки индивидуальные особенности города и конкретные интересы различных групп граждан, влияющие на его развитие. Возможна ли их унификация?

«Де-юре любой стандарт — документ технического регулирования, частично или полностью обязательный к применению. Это ГОСТ или СП (свод правил). Для сравнения Стандарт комплексного развития территорий (КРТ), разработанный ДОМ.РФ и КБ Стрелка в 2019 году, сегодня перекладывается в четыре СП. Но это конструктор городской среды, где для каждой детали — улиц, кварталов, парков — заданы чёткие целевые параметры в определённых диапазонах значениях», — говорит Ксения Титова, руководитель проектного офиса компании «ПроГород» (ВЭБ.РФ). Она отмечает, что стандарт мастер–планов ничего жёстко не регламентирует и не нормирует: «Это прежде всего методические рекомендации и тоже конструктор. Только не городской среды, а самих мастер–планов, описывающий, из каких частей и разделов они могут состоять». Проверять по формальному чек–листу готовые мастер–планы на соответствие стандарту никто не собирается. «С помощью этого документам городам и регионам будет легче выявлять ключевые факторы развития и выстраивать мастер–план сразу как бизнес–контракт и как общественный договор между жителями, бизнесом и властью», — уверена Ксения Титова.

10 ключевых вызовов для городов

В стандарте выявлено десять ключевых вызовов, стоящих перед большинством российских городов. Среди них — старение населения, отток его трудоспособной части, низкая диверсификация городской экономики, дефицит и качество инфраструктуры. Для каждого вызова определены его компоненты, причины возникновения, влияние на жизнь города и качество жизни людей, а также возможные варианты ответа на него.

В документе выделены несколько типов городов: национальные, межрегиональные, региональные и локальные центры, обособленные города и города–спутники. Специфика каждого уточнена по трём группам характеристик: социально–экономических, природно–климатических и особо значимых, исторических и геостратегических. «Структура и содержание мастер–плана действительно важны, как и механизмы его разработки и применения. Очень хорошо, что появился документ, где всё это чётко обозначено. Но каждый город индивидуален, и на первом месте должны стоять конкретные результаты комплексного анализа территорий», — подчёркивает мэр Тарусы Сергей Манаков.

«С чем бы вы ни работали, необходимо установить какие–то общие принципы этой работы. Грубо говоря, имея дело с электроприборами, вы должны получить в розетке 220 вольт 50 герц. А уже потом туда можно будет включать фен, дрель, бритву и всё что угодно. Так и со стандартом. Обязательными должны стать какие–то определённые его части. Под видом мастер–плана у чиновников сегодня есть соблазн разработать некий демонстрационный продукт, который будет формально закрывать нишу обязательных документов. Одна из задач стандарта — минимизировать риски возникновения подобных продуктов», — убеждён главный архитектор Новосибирска, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Александр Ложкин.

Стандарт будет матрицей или канвой, которую в городе можно дополнить результатами собственных исследований. «В большом городе есть возможности для приглашения специалистов и проведения комплексного анализа территорий. Но есть масса городов, где для таких исследований нет ресурсов. И вот для них нужны более простые решения», — добавляет Александр Ложкин.

В профессиональном сообществе идёт активная работа по систематизации опыта мастер–планирования. По словам Григория Мустафина, в Институте Генплана Москвы есть свой аналог такого документа. «Это "Аналитический атлас разработки мастер–планов", в котором мы обобщили опыт более 150 внесистемных документов, созданных в России с 2010 года. "Атлас" не содержит прямых рекомендаций. В нем только анализ структурных элементов документа — какие из них являются лучшими практиками, уникальными фишками, а самое главное, для чего каждый из них нужен и как именно реализуется. Наш "Атлас" пока что не покрывает всего объёма разработки мастер–планов, поэтому мы не торопимся его публиковать и используем в основном для внутреннего обучения и повышения квалификации команды. Но и это работает. В 2019 году мы заняли лишь 3–е место с нашим мастер–планом Дербента, но уже в 2021–м выиграли конкурс на разработку мастер–плана Астраханской агломерации, а в 2022–м — конкурс на разработку мастер–плана Якутска», — рассказывает Мустафин.

Закреплять или нет?

Нужно ли жёстко регламентировать содержание мастер–плана в градостроительном законодательстве? Григорий Мустафин видит риски того, что такая регламентация приведёт к потере гибкости в использовании мастер–планов, а значит, вскоре может появиться новый внесистемный документ под другим названием. Ксения Титова, напротив, видит возможность закрепления мастер–плана в 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».

«Думаю, понятие "мастер–план" следует закрепить в налоговом законодательстве, чтобы государственные заказчики могли направлять на разработку документа в том числе бюджетные деньги. Тем более, что такую разработку городам поручают сегодня Президент и Правительство РФ», — говорит директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. В то же время чрезмерно жёсткая регламентация, по его оценке, не нужна. «Эпидемия мастер–планирования, разразившаяся в последние несколько лет, как раз и была вызвана реакцией на слишком жёсткие системы документов территориального и стратегического планирования. Никто не лечит конкретного пациента по общему медицинскому пособию. Всегда есть индивидуальный курс лечения. Так и конкретный мастер–план не разработаешь исключительно по методическим рекомендациям. Всегда есть индивидуальные особенности градостроительного, социального и экономического профиля города. Но это не отменяет ценность системных учебников», — отмечает Финогенов.

Главное в мастер–плане — формирование образа будущего для города и его жителей. Этим он отличается от нормативных документов, где просто регламентируется, например, на какой площади какой объём застройки нужно разместить, но ничего не говорится о том, зачем это нужно и что даст людям. Стандартизировать будущее невозможно. Но обозначить ключевые факторы развития города, его экономики и социальной сферы, векторы будущего движения, проекты внутри конкретных направлений, а также механизмы их реализации стандарт мастер–планирования может и должен, сыграв важную роль и для города, и для всех его жителей.