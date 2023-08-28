Медведев отметил, что объем производимых в РФ вооружений превышает потребности страны

Предприятия российского военно-промышленного комплекса выпускают вооружения в количестве, который превосходит текущие потребности страны.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на фоне поставок западного оружия киевский «все время ведет мучительный подсчет», сколько у Москвы «осталось танков, снарядов, ракет и прочего».

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК», — написал Медведев. Он отметил, что конвейеры заводов работают в три смены, и заверил, что вооружений будет произведено столько, «сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества».

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023» подписало с предприятиями ОПК государственные контракты общей суммой свыше 400 млрд руб. По итогам исполнения госконтрактов ВС РФ получат более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.