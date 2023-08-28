Минобороны РФ рассказало о групповом ударе по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинскому складу авиационного вооружения и боеприпасов.

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Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Военно-Морским Флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен», — подчеркивается в сводке ведомства.

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Также Минобороны рассказало об отражении атак украинских боевиков на пяти направлениях.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сообщает министерство, отмечая, что на этом направлении уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, две американские артиллерийские системы М777, а также САУ AS90 Brave Heart и орудие FH-70 производства Великобритании.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки, потери противника составили более 185 боевиков; на Купянском направлении «Западная» группировка войск отбила две атаки, уничтожив до 30 украинских военнослужащих, уточняется в сводке. На Краснолиманском направлении отражены две атаки подразделений, ВСУ потеряли до 60 военных, сообщает Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки противника, потери ВСУ составили около 100 военнослужащих, отмечает российское оборонное ведомство. На Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, информирует министерство.