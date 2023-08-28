Минобороны РФ сообщило о сбитом в Люберцах беспилотнике

Летевший в сторону Москвы украинский дрон уничтожен рано утром 28 августа в Подмосковье.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Около 4:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что аппарат был сбит над территорией Люберецкого района Московской области.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента никто не пострадал. «Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале. На месте работают экстренные службы, добавил он.