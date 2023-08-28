Песков рассказал о планах Путина по зарубежным поездкам этой осенью

В ближайшие месяцы у президента РФ Владимира Путина запланированы международные поездки, о которых в Кремле вскоре проинформируют.

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Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится уже в скором времени, добавил он.

«Мы своевременно об этом сообщим», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он не стал комментировать информацию о возможном приезде Эрдогана в Россию. «Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — пояснил представитель Кремля.

Информация о зарубежных поездках президента по очевидным причинам не анонсируется, отметил Песков.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана могут состояться в сентябре, по крайней мере на это рассчитывает Анкара. Как писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции, обсуждения по дате и месту встречи лидеров двух стран ведутся по дипломатическим каналам, однако какой-либо конкретики по этому вопросу пока нет. По данным Telegram-канала BRIEF, визит Эрдогана в Сочи для встречи с Путиным запланирован на 4 сентября.