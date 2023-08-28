Преимущества платформы Skillbox

У пользователей этой платформы имеется возможность выбора среди следующих форм обучения:

тренинги;

мастер-классы;

видеоуроки;

онлайн-курсы.

Одно из главных преимуществ платформы SkillBox заключается в персонализированном обучении, можно ознакомиться с мнением пользователей о skillbox отзывы. Каждый ученик самостоятельно выбирает курсы, в наибольшей степени подходящие его индивидуальным нуждам и целям, а также самостоятельно определяет свой начальный уровень и темп обучения. SkillBox также предоставляет доступ к курсам, помогающим пользователям готовиться к сертификационным программам и сдаче экзаменов. При этом обучением занимаются высококвалифицированные преподаватели с большим опытом, благодаря чему их ученики достигают наилучших результатов. Пользователи платформы SkillBox могут обсуждать изучаемые материалы как с преподавателями, так и с другими обучающимися.

С помощью мобильного приложения для Android, предоставляемого платформой SkillBox, ее пользователи могут учиться на ходу в любое время и в любом месте. Это избавляет их от необходимости тратить время на дорогу и позволяет получать удовольствие от процесса обучения.

SkillBox предоставляет для учеников доступ к различным полезным ресурсам, способствующим развитию требуемых навыков и облегчающих понимание усваиваемых материалов. Для продвижения по карьерной лестнице и изменения своей жизни пользователи платформы SkillBox выполняют следующие действия:

изучают на платформе учебный материал в любое удобное для себя время;

выполняют различные практические задания, обсуждают их с преподавателями и закрепляют полученные таким образом знания;

общаются с единомышленниками и экспертами в Telegram;

готовят проект и вносят его в свое портфолио.

Благодаря разнообразию вариантов ценообразования на предоставляемые платформой SkillBox услуги каждый пользователь имеет возможность удовлетворить свои запросы с учетом располагаемых финансовых ресурсов. Вниманию учеников предлагаются следующие планы оказания образовательных услуг:

бесплатный;

стандартный;

премиум.

При выборе бесплатного плана пользователи получают доступ к базовым образовательным курсам. Ученики, оплачивающие стандартный и премиум планы, имеют возможность пройти подготовку в рамках более продвинутых курсов с использованием большего количества полезных ресурсов.