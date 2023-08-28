Промышленники Москвы проведут более 60 онлайн-встреч с предприятиями Латинской Америки

Бизнес-миссия в онлайн формате с предприятиями Латинской Америки пройдет с 11 по 22 сентября при поддержке центра «Моспром». Столичные промышленники смогут принять участие более чем в 60 b2b-переговорах. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Во встречах с потенциальными партнерами из Аргентины, Перу, Мексики, Чили и Венесуэлы примут участие семь московских компаний.

Так, специализирующееся на разработке цифровых решений в производственных процессах предприятие «Моситлаб» представит ряд новинок. В их числе устройство оптического контроля качества продукции, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей. По словам гендиректора компании Яна Анисова, совокупный эффект от внедрения технологий повысит чистую прибыль более чем на 20% в год. В «Моситлабе» видят перспективы налаживания международного сотрудничества со странами Латинской Америки.

Предприятие «БУЛАТ» планирует предложить латиноамериканским предприятиями свои системы хранения данных (СДХ), серверы, коммутаторы и маршрутизаторы. Эта продукция может быть полезна для построения телеком- и ИТ-систем в регионе.

Центр «Моспром» помогает столичным промышленникам налаживать экспорт в другие страны. Предприятия могут получить бесплатные консультации у специалистов центра, которые проанализируют целевые рынки, изучат рисковые профили, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. В рамках байерской программы «Моспром» предлагает помощь в поиске контрагентов и проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.