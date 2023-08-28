Путин обсудил с премьером Индии итоги саммита БРИКС

В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Сообщается, что российский лидер еще раз поздравил Моди с посадкой станции «Чандраян-3» на Луну. «Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере», — указывается в пресс-релизе.

Также политики обсудили итоги XV саммита БРИКС, прошедшего в этом месяце в Йоханнесбурге. «Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

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Стороны условились о тесном взаимодействии в контексте стартующего в январе следующего года председательства России в БРИКС и обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели. Кроме того, Путин и Моди затронули актуальные вопросы российско-индийских отношений,

«Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Ранее, 23 августа, Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее южного полюса.