Российские военные сбили два украинских дрона над Крымом

Минобороны РФ сообщило о двух уничтоженных над территорией Крыма украинских беспилотниках.

«Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что оба дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее министерство обороны рассказало об одном сбитом украинском БПЛА в подмосковных Люберцах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет.