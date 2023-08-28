Санкции стали приносить щедрые дивиденды российским инвесторам

Чистая прибыль «Совкомфлота» во втором квартале 2023 года составила $496,0 млн, что на 26,5% ниже уровня первого квартала, говорится в сообщении компании.

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Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента получена в размере $1215,1 млн, снизившись за квартал на 4,2%, EBITDA сократилась на 8,5% до $866,6 млн.

Сравнить показатели с аналогичным результатом прошлого года не представляется возможным, поскольку «Совкомфлот» не раскрывал итоги деятельности в первом квартале 2022 года. Однако практически все аналитики отмечают сильные результаты, которые немного превзошли ожидания рынка.

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Если же сравнивать нынешние данные с первым полугодием 2020 года, то выручка выросла на 26%, EBITDA – в 1,9 раза, а чистая прибыль – в 2,2 раза.

Стоит также отметить, что «Совкомфлот» считает свой баланс в долларах США, а американская валюта во втором квартале укрепилась к российской более чем на 15%.

«Квартальное сокращение финансовых результатов не должно пугать инвесторов. Показатели будут постепенно снижаться, т.к. за первое полугодие “Совкомфлот” заработал экстремально много. При этом компания продолжает генерировать стабильный денежный поток и ее прибыль остается крайне высокой. По итогам всего 2023 года “Совкомфлот” может заработать порядка 900 млн долл. чистой прибыли. По итогам 2022 г. показатель составил 385,2 млн долл.», — пишет в своем обзоре главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Компания в своем сообщении отметила, что на второе полугодие 2023 года она уже законтрактовала $0,7 млрд выручки.

Аналитики БКС отмечают, что мировые тайм-чартерные ставки фрахта в августе снизились на 10%. «Однако ставки на транспортировку российской нефти сейчас выше мировых благодаря режиму санкций, и мы считаем их чуть более стабильными», — отмечают они, рекомендуя покупать бумагу с целью 140 руб., что соответствует росту от сегодняшних котировок примерно на 22%.

«Справедливая стоимость бумаг «Совкомфлота» только с учетом потенциальных дивидендов составляет 132 руб., что на 16,7% выше текущих котировок. Если говорить о фундаментально оправданных значениях, то на горизонте 12 месяцев стоимость акции «Совкомфлота» должна составить 155 руб.», — считает Головинов.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Матвей Тайц говорит, что в августе снижение ставок фрахта остановлюсь. Он подсчитал, что исходя их текущих результатов, за первое полугодие эмитент заработал 9 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 8% дивидендной доходности акций по текущим ценам.

Показатель выглядит очень привлекательным. Аналитики считают, что для покупки под дивиденды интересны те акции, по которым дивидендная доходность составляет «ключевая ставка ЦБ (сейчас 12% годовых) плюс 2-4 процента платы за риск».

Пока акции «Совкомфлота» являются одними из немногих бумаг, которые этому подходу удовлетворяют.

Тем не менее, в понедельник бумага торговалась намного хуже рынка, в районе обеда снижаясь на процент и входя в тройку аутсайдеров. Связано это с тем, что некоторые игроки поспешили зафиксировать спекулятивную прибыль. Впрочем, после обеда просадка начала выкупаться.

С точки зрения технического анализа, со второй декады июля акции «Совкомфлота» торгуются в краткосрочном восходящем тренде, а с начала октября прошлого года – в долгосрочном. Пока бумага снимала техническую перекупленность боковиком, а не сильной коррекцией.