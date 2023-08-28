Жители немецкого Рюгена срывают график строительства СПГ-терминала

Планировавшийся ранее на осень ввод терминала для приемки сжиженного газа (СПГ) на немецком острове Рюген могут сорвать местные жители, которые категорически против строительства газовой инфраструктуры. Встревоженный Берлин в лице министра экономики ФРГ Роберта Хабека, курирующего также энергетику, тем временем предупреждает о последствиях, которые может иметь срыв сроков строительства СПГ-терминала на Рюгене. Федеральные власти требуют от местных властей ускорить строительство терминала. В Берлине утверждают, что СПГ-терминал в районе промышленного порта Мукран играет центральную роль во всей программе федерального правительства по обеспечению энергетической безопасности Германии.

«Поставки газа должны были гарантированы на случай особенно холодной зимы или каких-то проблем с трубопроводами,- написал Роберт Хабек в письме правительству земли Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой находится остров.- В противном случае существует риск скачков цен, которые невозможно рассчитать; срыва поставок и тяжелого ущерба для экономики, который будет причинен в особенности восточной Германии».