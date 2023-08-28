Жители немецкого Рюгена срывают график строительства СПГ-терминала

Планировавшийся ранее на осень ввод терминала для приемки сжиженного газа (СПГ) на немецком острове Рюген могут сорвать местные жители, которые категорически против строительства газовой инфраструктуры. Встревоженный Берлин в лице министра экономики ФРГ Роберта Хабека, курирующего также энергетику, тем временем предупреждает о последствиях, которые может иметь срыв сроков строительства СПГ-терминала на Рюгене. Федеральные власти требуют от местных властей ускорить строительство терминала. В Берлине утверждают, что СПГ-терминал в районе промышленного порта Мукран играет центральную роль во всей программе федерального правительства по обеспечению энергетической безопасности Германии.
«Поставки газа должны были гарантированы на случай особенно холодной зимы или каких-то проблем с трубопроводами,- написал Роберт Хабек в письме правительству земли Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой находится остров.- В противном случае существует риск скачков цен, которые невозможно рассчитать; срыва поставок и тяжелого ущерба для экономики, который будет причинен в особенности восточной Германии».
Германия, напомним, уже построила три СПГ-терминала, чтобы избежать повторения прошлогоднего энергетического кризиса, и планирует ввести в строй еще два к предстоящей зиме. Между тем, власти Мекленбурга-Передней Померании, как напоминает Bloomberg, с самого начала негативно отнеслись к идее строительства газовой инфраструктуры на крупнейшем острове Германии, который является излюбленным местом отдыха немцев, и даже наняли юристов, которые попытались доказать, что ускоренная процедура выдачи разрешения на строительство противоречит законам. Юристы также требовали проведения экологической экспертизы, которая, естественно, тоже может сорвать своевременный ввод терминала в строй.
Ситуацию для Хабека осложняет независимость земельного правительства от федерального центра. Мекленбург-Северная Померания особенно не зависит от правительственных субсидий и поэтому проводит независимую политику по многим вопросам. В Шверине, столице этой северной земли, внутренние интересы нередко ставят на первое место. По крайней мере, министр защиты окружающей среды в правительстве Мекленбурга-Северной Померании Тиль Бэкхаус поддерживает рюгенцев и экологов.
Роберт Хабек напомнил мекленбургским чиновникам, что спешка объясняется «кризисной» ситуацией. Однако пока все усилия федерального правительства склонить на свою сторону местные власти не приводят к успеху. Мало того, власти административного района Передняя Померания-Рюген, в который входит остров Рюген и прилегающая территория на побережье, сообщили 25 августа, что обратились в Федеральный административный суд Германии, рассматривающий публично-правовые споры, которые регулируются нормами германского административного права, с требованием остановить строительство проходящего по дну моря трубопровода к терминалу.
Операторы газовых хранилищ, как нетрудно догадаться, на стороне Минэкономики ФРГ. Они утверждают, что дополнительная СПГ-инфраструктура необходима для обеспечения энергетической безопасности Германии и что без нее пережить потенциальные холода предстоящей зимой будет трудно.
Против строительства СПГ-терминала выступают как рюгенцы, так и защитники природы и экологи. Они опасаются, что газовая инфраструктура нанесет серьезный ущерб окружающей среде и Балтийскому морю.