Текущая неделя может стать определяющей для акций

Аналитики еще рано утром прогнозировали, что рынок акций будет расти по крайней мере в начале дня. Но практически никто не предполагал, что рост будет настолько мощным.
Никаких причин для активной покупки акций сегодня не было от слова «совсем». Ранее основным драйвером рынка акций была девальвация, которая всегда приводит к росту доходов экспортеров.
И, казалось бы, рубль сегодня с утра дешевел, но с началом основных торгов рублевые «быки» перехватили инициативу и не дали курсу российской валюты пасть.
Не оказала поддержу акциям и нефть, весь день торговавшаяся безыдейно вокруг отметки $84 за баррель. Цена вполне комфортна как для бюджета, так и для нефтяных компаний. Но рынок все-таки ждет большего, уверовав в ранее сделанные прогнозы о практически неизбежном уходе «черного золота» в район $90.
Не было и никаких внутренних поводов для активизации спроса на акции.
Тем не менее, Индекс Мосбиржи вырос на серьезные 1,3%, по итогам дня достигнув отметки 3200 пунктов. Причем торги закрылись практически на внутридневных максимумах, что говорит о том, что не весь спрос реализовался.
Однако далеко не факт, что завтра рост продолжится. Район 3200 пунктов с начала августа уже трижды разворачивал Индекс Мосбиржи вниз без наличия фундаментальных оснований. Таким образом, сейчас рынок находится на мощном сопротивлении.
Многие аналитики считают, что поводов для дальнейшего роста нет, и рекомендуют сокращать длинные позиции. Но они же имели аналогичную точку зрения и тогда, когда Индекс тестировал на прочность предыдущее сильное сопротивление 2800 пунктов.
Таким образом, ситуация складывается неопределенная. Если завтра-послезавтра «быки» найдут в себе силы, чтобы закрепиться выше 3200, то рост должен ускориться, и Индекс Мосбиржи пойдет к 3500 пунктов.
В противном случае, на дневном графике нарисуется фигура «четверная вершина», которая грозит серьезной коррекцией. Пока поддержкой для Индекса выступает район 3000 пунктов. Но у частных инвесторов может наступить разочарование, что рынок не может дальше расти, и они начнут сбрасывать акции, перекладываясь в ОФЗ под двузначную доходность.
Из высоколиквидных акций сегодня ожидаемо лучшими были бумаги самой Московской биржи, подорожавшие на 4,4%. На рынке зреет мнение, что Банку России придется еще как минимум раз повышать ключевую ставку для борьбы с ростом курса доллара. Вслед за таким решением возрастут ставки денежного рынка, а с ними и доходы Мосбиржи от размещения своих и клиентских средств.
В последние недели практически пропал интерес инвесторов к Сберу, хотя все уверены в росте котировок его акций на десяток-другой процентов до конца года. Сегодня вдруг Сбер вырос на 2,5%. Пока бумага торгуется в боковом коридоре 256-270, пробой которого вверх поставит цель движения к 292 руб.
Лишь 8 бумаг закрылось снижением, что говорит о торжествовавших сегодня покупках по всему спектру бумаг. Наибольшие потери в размере процента с небольшим понес ритейлер «М.Видео».
Сегодня же завершился период уплаты налогов, но рубль неожиданно не упал, а укрепился к доллару на символические 0,1%. Однако аналитики, еще пару недель назад ждавшие ухода курса хотя бы к 90 руб. за доллар, начали разочаровываться в рубле. Многие теперь говорят, что доллар по 100 рублей – вопрос лишь времени.