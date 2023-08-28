Текущая неделя может стать определяющей для акций

Аналитики еще рано утром прогнозировали, что рынок акций будет расти по крайней мере в начале дня. Но практически никто не предполагал, что рост будет настолько мощным.

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Никаких причин для активной покупки акций сегодня не было от слова «совсем». Ранее основным драйвером рынка акций была девальвация, которая всегда приводит к росту доходов экспортеров.

И, казалось бы, рубль сегодня с утра дешевел, но с началом основных торгов рублевые «быки» перехватили инициативу и не дали курсу российской валюты пасть.

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Не оказала поддержу акциям и нефть, весь день торговавшаяся безыдейно вокруг отметки $84 за баррель. Цена вполне комфортна как для бюджета, так и для нефтяных компаний. Но рынок все-таки ждет большего, уверовав в ранее сделанные прогнозы о практически неизбежном уходе «черного золота» в район $90.

Не было и никаких внутренних поводов для активизации спроса на акции.

Тем не менее, Индекс Мосбиржи вырос на серьезные 1,3%, по итогам дня достигнув отметки 3200 пунктов. Причем торги закрылись практически на внутридневных максимумах, что говорит о том, что не весь спрос реализовался.

Однако далеко не факт, что завтра рост продолжится. Район 3200 пунктов с начала августа уже трижды разворачивал Индекс Мосбиржи вниз без наличия фундаментальных оснований. Таким образом, сейчас рынок находится на мощном сопротивлении.

Многие аналитики считают, что поводов для дальнейшего роста нет, и рекомендуют сокращать длинные позиции. Но они же имели аналогичную точку зрения и тогда, когда Индекс тестировал на прочность предыдущее сильное сопротивление 2800 пунктов.

Таким образом, ситуация складывается неопределенная. Если завтра-послезавтра «быки» найдут в себе силы, чтобы закрепиться выше 3200, то рост должен ускориться, и Индекс Мосбиржи пойдет к 3500 пунктов.

В противном случае, на дневном графике нарисуется фигура «четверная вершина», которая грозит серьезной коррекцией. Пока поддержкой для Индекса выступает район 3000 пунктов. Но у частных инвесторов может наступить разочарование, что рынок не может дальше расти, и они начнут сбрасывать акции, перекладываясь в ОФЗ под двузначную доходность.

Из высоколиквидных акций сегодня ожидаемо лучшими были бумаги самой Московской биржи, подорожавшие на 4,4%. На рынке зреет мнение, что Банку России придется еще как минимум раз повышать ключевую ставку для борьбы с ростом курса доллара. Вслед за таким решением возрастут ставки денежного рынка, а с ними и доходы Мосбиржи от размещения своих и клиентских средств.

В последние недели практически пропал интерес инвесторов к Сберу, хотя все уверены в росте котировок его акций на десяток-другой процентов до конца года. Сегодня вдруг Сбер вырос на 2,5%. Пока бумага торгуется в боковом коридоре 256-270, пробой которого вверх поставит цель движения к 292 руб.

Лишь 8 бумаг закрылось снижением, что говорит о торжествовавших сегодня покупках по всему спектру бумаг. Наибольшие потери в размере процента с небольшим понес ритейлер «М.Видео».

Сегодня же завершился период уплаты налогов, но рубль неожиданно не упал, а укрепился к доллару на символические 0,1%. Однако аналитики, еще пару недель назад ждавшие ухода курса хотя бы к 90 руб. за доллар, начали разочаровываться в рубле. Многие теперь говорят, что доллар по 100 рублей – вопрос лишь времени.