УАЗ наладит сборку автомобилей в Ташкентской области Узбекистана

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) планирует запустить сборку машин на базе химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

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Отмечается, что на минувшей неделе представители УАЗа посетили площадку и обсудили с ее представителями перспективы сотрудничества. «В ходе визита гостей ознакомили с деятельностью технопарка, рассказали о возможностях для инвесторов, получивших статус резидента. В свою очередь, представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк», — указывается в сообщении.

«Чирчик», создаваемый при участии российского технополиса «Химград» в Татарстане, заработал в марте 2022 года. В церемонии его открытия принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Технопарк на площади 29 га предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний на территории республики.

Основанный в 1941 году УАЗ производит полноприводные легковые и малотоннажные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости. С 2000 года компания входит в структуру автомобильного концерна Sollers.

В апреле о возможности возобновления сборки автомобилей в Узбекистане говорил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, отмечает «РИА Новости». В 2021 году российский автоконцерн запустил серийную сборку Vesta SW и Xray совместно с узбекской Roodell на заводе ADM Jissakh в свободной экономической зоне «Джизак», однако после начала СВО на Украине в феврале 2022 года производство «АвтоВАЗа» в Узбекистане было приостановлено.