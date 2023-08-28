В Москве определили победителей премии «Лучший промышленный дизайн России»

Победителями премии «Лучший промышленный дизайн России» стали 20 проектов, 15 из которых – работы московских предприятий. Компании получили награды в номинациях «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Об этом в понедельник сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 500 компаний со всей страны подали заявки на участие в конкурсе, который впервые провели этим летом. Премию учредило столичное правительство при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ, чтобы популяризировать и развивать направление промдизайна.

Жюри конкурса оценивало дизайн мебели и предметов интерьера, электрических устройств, транспортных средств, объектов городского дизайна, бытово й химии, упаковки продуктов питания, обуви в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Приз зрительских симпатий вручили по результатам народного голосования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

Промышленный дизайн позволяет создавать удобные, функциональные и вместе с тем эстетичные товары, что повышает конкурентоспособность компаний на рынке, подчеркнул заммэра. В столице зарегистрировано более 30 дизайн-студий и бюро.

Среди победителей и призеров 15 московских промышленных предприятий. В их числе, компания «Моторика» с проектом многофункционального протеза кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Изобретение помогает людям одеваться, готовить, ухаживать за собой, ездить на велосипеде или самокате, заниматься спортом. Умные остановки на солнечных панелях представил резидент особой экономической зоны Москвы компания «Некст-Т», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди дошедших до финала проект московской компании «ЭЛВИС-НеоТек», которая разработала устройство мониторинга за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Разработка с помощью нейросетевых алгоритмов оповещает родственников, социальные и экстренные службы об опасной ситуации, в которую мог попасть человек.

Приз получил и проект лазерного комплекса для резки компании «Лассард». Устройство можно применять создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта, а также использовать в ряде отраслей. Разработка может работать более 100 тыс. часов – это 30 лет службы без сбоев. Процесс резки настраивается на компьютере.