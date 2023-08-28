В РФ запустят предприятие полного цикла по производству высокотехнологичных синтетических масел

ООО «Газпромнефть — смазочные материалы» готовится запустить на Омском заводе смазочных материалов комплекс гидроизодепарафинизации.

«Он станет крупнейшим в России производством компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, применяемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании», — сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Отмечается, что у комплекса нет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли, он способен работать на всех видах нефтяного сырья, обеспечивая максимальную эффективность. «Выпуск продукции будет осуществляться по трехступенчатой системе, которая обеспечивает качество синтетических масел на уровне лучших мировых стандартов. Все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря которым раскрываются и усиливаются ключевые свойства смазочных материалов», — уточняется в сообщении.

Как отметил глава компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, запуск нового производства поможет предприятию кратно нарастить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства, так и для других российских предприятий. «Комплекс гидроизодепарафинизации — один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли», — приводятся слова топ-менеджера.

Новый комплекс позволит отказаться от использования импортных базовых масел и обеспечить российский рынок современными смазочными материалами, изготовленными полностью в России, говорится в сообщении.

Уточняется, что объем выпуска составит 220 тыс. т продукции в год; инвестиции «Газпром нефти» в проект превышают 44 млрд руб.