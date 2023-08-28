В столичном регионе 1 сентября ожидается жара и солнечная погода

В пятницу, 1 сентября, в Москве и Подмосковье будет по-летнему тепло, температура воздуха в столице прогреется до 27 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что в утренние часы, когда будут проводиться школьные линейки, столбики термометров будут в районе плюс 16 — 18 градусов, осадки возможны только во второй половине дня. «Ночные температуры высокие, плюс 10 — плюс 15 градусов, днем плюс 23 — плюс 28 градусов по области, в Москве плюс 25 — плюс 27 градусов», — цитирует синоптика агентство.

Специалист отметил, что температура воздуха днем будет на несколько градусов выше нормы и больше соответствовать значениям июля.

По словам Вильфанда, в выходные 2 и 3 сентября также будет тепло, температура ожидается в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 ночью и от 21 до 26 днем.

Теплая погода на 1 сентября прогнозируется также на юге европейской части РФ и на юге Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра.