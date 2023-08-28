В Тимирязевском районе Москвы построят бизнес-центр по программе КРТ

Строительство бизнес-центра площадью 50 тыс кв м залпанировано вместо недостроенного паркинга в Дмитровском проезде Тимирязевского района Москвы. Объект стоимостью около 7 млрд рублей появится на участке площадью 0,7 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил 26 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на утвержденный проект планировки территории.

«В рамках программы комплексного развития территорий в Тимирязевском районе на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки появится бизнес-центр класса А общей площадью 50 тыс кв м с подземной парковкой. Проект планировки территории, включающий в себя неэффективно используемый участок, уже утвержден», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, общий объем инвестиций в проект составят около 7 млрд рублей, а ежегодный эффект для бюджета оценивается более чем в 450 млн рублей. «Проект даст городу более 3,5 тысячи рабочих мест», — добавил вице-мэр.

В составе бизнес-центра появится 23-этажная офисная башня и торговая галерея с панорамным остеклением, там также разместятся отделения банков, кафе и сервисные службы, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Проектом планировки предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию», — добавил он.

Будущая стройплощадка окружена жилой застройкой, при этом район, по оценкам правительства столицы, испытывает дефицит в современной деловой инфраструктуре. В трех минутах ходьбы от будущего объекта расположена станция метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также платформы МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1.

Девелопер для реализации проекта уже найден: им станет компания Stone. Территорию, прилегающую к бизнес-центру, обещают оставить в свободном доступе для горожан. Так, между бизнес-центром и торговой галерей планируется открыть пешеходный бульвар. Формирующий коридор ритейла, он станет точкой притяжения для всего района. «Мы заключили договор о комплексном развитии территории в августе 2022 года. В настоящий момент проект планировки утвержден, и мы, согласно графику, приступили к разработке проектной документации», – прокомментировал генеральный директор Stone Максим Гейзер. Архитектурная концепция бизнес-центра уже одобрена, проект позволит включить неэффективно используемую территорию в социальную и экономическую жизнь города, добавил он.

Напомним, что программа КРТ разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории, которые используются неэффективно или заброшены. В ходе редевелопмента на них появляются благоустроенные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой и рабочими местами. Общий объем инвестиций в программу КРТ Москвы оценивается в 8 трлн рублей. На данный момент в разных стадиях находится 188 таких проектов общей площадью около 2,45 тыс га.