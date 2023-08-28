Выбор фрезерных станков: главные критерии

При его выборе фрезерного станка руководствоваться целым рядом параметров. Ниже рассмотрены важнейшие из них.

Площадь рабочей зоны

От этого критерия зависят размеры обрабатываемых заготовок. Площадь рабочей поверхности должна только слегка превышать габариты изготавливаемой детали – выполнение данного условия обеспечит удобство ее закрепления. Габариты вакуумного стола могут совпадать с размерами заготовок. Высота портала зависит от дистанции, разделяющей плоскость рабочей поверхности и кромку режущего инструмента. Кроме того, нужно принимать во внимание диапазон движения шпинделя. Количество видов изделий, которые можно будет изготавливать при помощи фрезерного станка, напрямую зависит от двух последних величин.

Методы управления оборудованием

Для минимизации роли ручного труда и увеличения производительности труда применяются следующие методы автоматического управления функционированием фрезерного оборудования:

Специальные контроллеры. Они применяются при серийном производстве деталей, когда необходимость в частой смене управляющего ПО отсутствует. Внесение всех технологических данных производится с использованием флеш-карты.

Персональный компьютер. Этот метод управления работой фрезерного станка применяется при единичном изготовлении изделий. Он заключается во внесении требуемых технологических режимов в предварительно заложенное программное обеспечение.

Специальные системы управления. С их помощью автоматически сменяются режимы функционирования станка, обеспечивается обратная связь с электрическими приводами, выполняется переналадка используемого инструмента.

Параметры шпинделя

При выборе шпинделя внимание уделяется следующим характеристикам:

мощность приводного электрического двигателя;

уровень шума;

скорость вращения;

характеристики разгона и остановки (время, плавность);

возможность смены режущего инструмента в автоматическом режиме.

На фрезерном оборудовании для крупносерийного производства используется воздушное охлаждение шпинделя. Станки с водяным охлаждением шпинделя стоят дешевле и работают менее шумно.

Комплектация оборудования

Фрезерные станки одного модельного ряда со сходной конструкцией различаются следующими техническими параметрами: