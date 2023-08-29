Биткоин взлетел после решения суда

Котировки биткоина начали мощный рост в 14.20 по Гринвичу и за 4 часа выросли более чем на 7%.

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Поводом для такого довольно мощного даже для биткоина взлета послужила информация, что апелляционная коллегия из трех судей в Вашингтоне отменила решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете вводить в обращение ETF (торгуемый на бирже фонд), активами которого будет спотовый биткоин.

Компания Grayscale Investments LLC ранее подала заявку на создание такого фонда, но еще в июне 2022 года SEC ее отклонила, аргументируя свою позицию тем, что спотовый биткоин-ETF не может контролироваться при выявлении мошеннических операций.

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Как пишет Bloomberg, Grayscale подала в суд и обвинила SEC в дискриминации своего продукта, поскольку ранее Комиссия одобрила ETF, базовым активом которых являются фьючерсы на биткоин.

«Отказ от предложения Grayscale был произвольным и капризным, потому что Комиссия не смогла объяснить свое различное отношение к аналогичным продуктам», — цитирует Bloomberg судью Неоми Рао.

В своем заключении суд заявил, что Grayscale «представила существенные доказательства» того, что ее продукт был похож на фьючерсные ETF на биткоин, одобренные ранее SEC.

И это действительно так. Сейчас многие криптовалютные биржи дают возможность торговать так называемым «вечным» фьючерсом на биткоин. У него нет «срока жизни», экспирация (расчеты) по нему не предусмотрены. Котировки «вечных» фьючерсов на биткоин плотно коррелируют с базовым активом, расхождение между ними обычно не превышает сотых долей процента.

Решение апелляционного суда очень позитивно для криптоиндустрии, поскольку дает весомые надежды, что многие компании будут создавать фонды, основанные на спотовых криптомонетах. Для этого управляющим компаниям фондов придется их покупать на биржах, что приведет к росту криптовалютного рынка.

Впрочем, SEC намерена оспорить решение апелляционного суда.

Техническая картина по биткоину резко улучшилась. С 18 августа котировки основной мировой криптомонеты торговались на сильной поддержке $26 тыс., и неоднократно пытались пробить ее вниз, что создавало реальную угроза падения цены монеты до $19 тыс.

В последние пять дней явно прослеживались атаки «криптомедведей» - это выражалось в том, что «бессрочный» фьючерс на биткоин часто стоил дешевле, чем спотовая монета.

После сегодняшнего бурного роста многие игроки на понижение понесли серьезные потери, и на какое-то время оставят свои «медвежьи» замашки.

Теперь первой целью роста биткоина выступает район $30 тыс., до которого во вторник вечером оставалось пройти около $2 тыс. Если этот уровень будет пробит, то биткоин двинется в сторону $36 тыс.