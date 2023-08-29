Больше 5,6 тыс абитуриентов хотели поступить в Московский институт электронной техники в 2023 году

Число заявок, поданных абитуриентами на поступление в национальный исследовательский университет (НИУ) «МИЭТ» в 2023 году, побило рекорд предыдущего года. Оно увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом и превысило 5,6 тыс шт, сообщил 29 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, НИУ МИЭТ — стратегический вуз для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он владеет там собственными производственными мощностями и сотрудничает с 7 предприятиями, также расположенными в технополисе. Большинство студентов проходят практику еще во время учебы и после выпуска из вуза сразу приступают к работе. Средний балл по одному предмету, необходимый для поступления в этот вуз, превышает 78 баллов.

«НИУ МИЭТ — один из ключевых вузов электронной промышленности. Особое значение выпускники университета имеют для предприятий всех четырех зеленоградских площадок ОЭЗ "Технополис Москва". В 2023 году в вуз подали рекордное количество заявлений на обучение: более 5,6 тысячи в рамках приемной кампании. Этот результат на 25% превышает показатели 2022-го», – рассказал Владислав Овчинский.

Высокий конкурс зафиксировали на нескольких направлениях вуза. Но рекордсменом по количеству поданных заявлений «на бюджет» стала «Информатика и вычислительная техника»: более трех тысяч заявлений подано именно сюда. В свою очередь, на одно бюджетное место направления «Информационная безопасность» претендовало 25 человек.

«Большой интерес абитуриенты также проявляли к направлению "Электроника и наноэлектроника". Для поступления требовалось наличие результатов ЕГЭ по физике, а на само направление было выделено наибольшее количество бюджетных мест – 141. Проходной балл сюда стал самым высоким с 2020 года, превысив 194, а средний балл зачисленных – 219», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его оценке, это свидетельствует о том, что рост к инженерным специальностям у выпускников школ растет.

Аналогичного мнения придерживается ректор НИУ МИЭТ Владимир Беспалов. «Нам еще предстоит детальный анализ результатов приемной кампании 2023 года, но уже сейчас очевидно, что усилия государства, направленные на раннюю профориентацию школьников и популяризацию инженерных профессий, дают свои плоды, — прокомментировал он. — Безусловно, важной причиной роста конкурса стала информационная и молодежная политика университета, предполагающая активную и разнообразную профориентационную деятельность в течение учебного года со школьниками всех возрастов».

Добавим, выпускниками МИЭТа в текущем году стали больше тысячи молодых профессионалов. Часть из них выйдут на работу на предприятия ОЭЗ Москвы. Особое значение они имеют для предприятий кластера микроэлектроники, подчеркнул Геннадий Дегтев.

Напомним, технополис занимает 6 территорий общей площадью более 260 га. В кластер микроэлектроники ОЭЗ входит 32 предприятия, которые в 2022 году вложили в свое развитие около 3 млрд рублей.