Киевский режим несёт большие потери как на поле боя, так и вне зоны боевых действий.

Местный волонтёры в социальных сетях жалуются на острую нехватку машин для транспортировки раненых, однако на самом деле ситуация складывается ещё хуже.

Журналисты британского издания The Spectator побывали рядом с линией фронта и пообщались с украинскими медиками, которые признали, что очень много бойцов ВСУ погибают, когда их уже эвакуировали с передовой.

«Длительные поездки в больницу становятся смертельными, а адекватная первая помощь не всегда оказывается, – рассказали медики представителям этого британского СМИ. – Солдаты умирают сотнями и даже тысячами из-за плохого медицинского обеспечения, а Генштаб ВСУ игнорирует эти проблемы и сосредоточен на достижении хоть каких-то успехов в контрнаступлении».

Кроме того, журналисты из Великобритании раскрыли и другую страшную информацию. Они выяснил, что не во всех подразделениях ВСУ есть аптечки, не говоря уже об опытных медиках.

Более того, из-за процветающей коррупции в «незалежной» в отряды стали попадать некачественные медицинские изделия.

«Солдаты жалуются на ужасные жгуты, которые со временем распадаются, что приводит к возобновлению кровотечения у раненых бойцов.

Один из начальников отдела закупок ВСУ поставил на передовую 11 тыс. китайских тактических аптечек, причём все они не были сертифицированы. Высшие чины спекулируют, экономят, воруют деньги и рискуют жизнями рядовых бойцов», – пишет The Spectator.

Как ранее писал «Эксперт», отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер рассказал о тысячах разложившиеся трупах солдат ВСУ, брошенных в бою.