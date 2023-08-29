Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Зеленского могут убрать в ходе военного переворота

Уже в ближайшее время на Украине может произойти военный переворот, в ходе которого действующий президент страны Владимир Зеленский покинет свой пост.

Об этом в интервью в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта», – предположил он.

При этом, как считает Джонсон, Запад допустил серьёзный просчёт, пытаясь ослабить и вызвать распад России, но по факту это произошло с Украиной.

Как писал «Эксперт», ранее Джонсон предрёк скорую гибель Зеленского. По его мнению, теракты, которые киевский режим осуществляет на территории России, говорят о военной слабости политики президента Украины, приближая его к преждевременной смерти.

