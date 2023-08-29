Чистая прибыль «Транснефти» в январе — июне составила примерно 190 млрд рублей

Компания «Транснефть» представила отчет по итогам шести месяцев 2023 года.

Чистая прибыль предприятия по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигла 181,5 млрд руб., говорится в документе. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 187,6 млрд руб. против 126,37 млрд руб. годом ранее.

Выручка «Транснефти» за январь — июнь увеличилась на 3,4% и составила 636,68 млрд руб., указывается в отчете. Операционная прибыль компании выросла на 8%, до 189,88 млрд. Прибыль до налогообложения составила 233,13 млрд против 160,44 млрд годом ранее.

«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, указывается на сайте предприятия. Она ведет свою свою деятельность с 1993 года.