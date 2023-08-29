Доля ввезенных в РФ через «параллельный импорт» в январе-июле автомобилей составила 14%

Аналитики выяснили, сколько автомобилей ввезено в Россию за первые семь месяцев 2023 года по схеме «параллельного импорта».

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Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка «Открытие», доля таких машин на рынке легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей составила 13,8%, или 75 626 в абсолютном выражении.

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами блока автобизнеса банка и компании «Автомаркетолог», общий объема рынка легковых автомобилей и LCV в январе — июле составил 547 тыс. штук. В прошлом месяце абсолютное число регистраций машин, ввезенных через «параллельный импорт», увеличилось в помесячном выражении на 15%, до 15 247, указывают эксперты.

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Лидером в структуре регистраций в июле остается Toyota (2347 машин; +6% м/м), далее идут Kia (2335 штук; +12%) и Hyundai (2245 штук; +12%); затем следуют BMW и Mitsubishi. Максимальную динамику прироста в топ-10 марок продемонстрировал Lexus, увеличивший продажи с июня по июль на 28% — с 451 до 576 машин.

«Помесячный анализ показывает, что доля автомобилей, импортированных по параллельным каналам в Россию, остается стабильной в течение всего года и колеблется от месяца к месяцу в пределах 13-15%. Примечательно, что эта доля остается стабильной даже на растущем рынке, ежемесячные объемы которого увеличились в июле относительно января текущего года с 52,58 тысячи до 105 837 автомобилей соответственно, то есть в два раза», — приводятся слова руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой.

Гендиректор ООО «Автомаркетолог» Олег Мосеев указал на то, что неизменный размер доли «параллельного импорта» в 15% последние три месяца свидетельствует о том, что потенциал спроса в этом сегменте близок к насыщению.

Уточняется, что большая часть поступавших по параллельному импорту в РФ транспортных средств оснащена бензиновыми (66,6%) и дизельными (18%) моторами, электромобили составили 5,5%.