Импортозамещенный SJ-100 совершил свой первый полет

В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100.

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Об этом сообщает пресс-служба ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех»). «В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — указывается в сообщении.

Уточняется, что продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 км/час. «В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг», — передает пресс-служба корпорации.

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Всего на «Суперджете» было замещено около 40 систем и агрегатов, в том числе авионика, шасси и система электроснабжения, подчеркивают в ОАК.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что полет машины с российскими системами — лучшая демонстрация технологической независимости России. «Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи — сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании», — рассказал глава компании.

В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146, пояснили в ОАК. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые сейчас проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, добавили в пресс-службе корпорации.