«Мечел» нарастил продажи коксующегося угля более на четверть во втором квартале

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» подвела итоги за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

В отчете предприятия отображено общее увеличение продаж коксующегося угля на 26% квартал к кварталу, обусловленное ростом производства на шахтах «Южного Кузбасса». «Практически весь объем поставок третьим лицам был направлен на экспорт в азиатский регион, в том числе в рамках долгосрочных контрактов», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что во втором квартале «Мечел» нарастил добычу угля на 15%, улучшив показатели по реализации благодаря частичному снятию ограничений РЖД на погрузку в восточном направлении. «Но логистические барьеры, под давлением которых компания находилась последние два квартала, повлияли на планы по добыче угля, которые мы вынуждены были снижать, и, как следствие, негативно отразились на фактических результатах продаж», — рассказали в пресс-службе «Мечела».

Подчеркивается, что компания принимает ряд мер по поэтапному восстановлению объемов добычи и переработки угля, в частности, приобретая новое оборудование и запуская новые проекты по повышению операционной эффективности. «За шесть месяцев на предприятия "Мечел-Майнинга" приобретено 26 самосвалов БелАЗ, 7 экскаваторов, 7 буровых установок, 2 проходческих комбайна, а также другое оборудование и техника. В первом квартале запущена новая секция лавы 3-1-11 шахты "Сибиргинская" и новая лава в шахте им. Ленина на "Южном Кузбассе". Начались отгрузки продукции с Якутской рудной компании. В стадии завершения капитальный ремонт домны №5 на ЧМК, на БМК после капитального ремонта термоцинковального агрегата возобновлен выпуск высококачественной оцинкованной проволоки», — уточняется в сообщении.

Производство чугуна и выплавка стали квартал к кварталу снизилась на 7% и 3% соответственно вследствие ремонта доменной печи №5; реализация сортового проката увеличилась на 5%, продажи плоского проката сократились на 15% в связи с плановыми работами по ремонту оборудования на ЧМК, рассказали также в компании. Вместе с тем зафиксирован значительный рост объемов производства высокомаржинального сортового и плоского проката на основных металлургических предприятиях группы.

Отмечается, что Белорецкий металлургический комбинат сохранил объемы производства и продаж на уровне первого квартала 2023 года; предприятие продолжает реализацию инвестпроекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства и расширяет сортамент метизной продукции, сообщили в холдинге.

«Наши сбытовые подразделения продолжают внимательно изучать конъюнктуру рынка и искать наиболее выгодные варианты для реализации продукции», — подчеркнули в «Мечеле».