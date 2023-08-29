России дали возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО — Медведев

Одобрение западными странами ударов Киева по российской территории, в частности, по Крыму, является casus belli («поводом для войны»).

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например в Крыму". Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры», — написал зампред Совбеза.

По словам Медведева, подобный «рафинированный casus belli» означает для Москвы возможность действовать в рамках «против всех и каждого в странах НАТО».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что партнеры Киева на сегодняшний день поддерживают удары ВСУ по Крыму, несмотря на то что год назад выступали против. Также он заявил, количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих объекты на территории РФ, будет расти, передает РБК.

Ранее Владимир Зеленский указал на то, что перенос боевых действий на территорию РФ был бы неправильным, поскольку в таком случае Украина с большой вероятностью «останется одна».

